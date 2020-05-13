رابطة المصارف الخاصة: المصارف الخاصة مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا 

2020/05/13 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، أن المصارف الخاصة العاملة داخل العراق مولت 5360 مشروعا صغيرا ومتوسطا ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.





وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصارف الخاصة مولت حتى الان 5360 مشروعا بقيمة 175 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تنوعت بين الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي".





وأضاف أن "العائق الوحيد الذي يواجه المصارف الخاصة في زيادة تمويل المشاريع هو غياب الضمانات الحقيقية لأغلب الشباب في العراق"، موضحا أن "القروض التي تمنحها المصارف ضمن هذه المبادرة هي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد اعلى مليار دينار وكذلك دعم المواطنين لشراء وحدات سكنية بحد اعلى 75 مليون دينار وبفائدة 4٪ ولمدة 10 سنوات وهناك قرض اكثر من مليار دينار للمشاريع الكبيرة".

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