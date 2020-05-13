الصحة النيابية تجدد مطالبتها باستبعاد العمالة الأجنبية من الشركات النفطية والقطاعات الخاصة

2020/05/13 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون علاوي، عن فتح ملف العمالة الأجنبية من جديد.

واكد علاوي ان لجنته طالبت خلال جلسة اجتماع خلية الازمة النيابية الأخيرة بإعادة فتح ملف إخراج العمالة الأجنبية من البلاد، مبينا أن استبعاد العمالة من الشركات النفطية والقطاعات الخاصة الأخرى أصبح واجبا يقع على عاتق وزير النفط الجديد.



وأشار إلى أن استبعاد العمالة الأجنبية سيوفر آلاف فرص العمل للشباب العاطلين خصوصا داخل القطاع النفطي.

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