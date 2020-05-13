“أو إيه جي” تؤشر ارتفاع نسبي في النقل الجوي وتؤكد: 30 مليون مقعد مجدول على الرحلات للأسبوع الجاري

2020/05/13 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت مؤسسة «أو أيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن أحدث البيانات الخاصة بقطاع النقل الجوي تظهر زيادة بنسبة 2% في السعة المقعدية في الأسبوع الذي يبداً من 11 مايو الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق.وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران أصبحت تشغل في الإجمال 29.8 مليون مقعد مجدول في الأسبوع 17 […]

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