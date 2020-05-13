عبد المجيد الدويل الذى لم يمت .. - حمدى عبد العزيز

2020/05/13 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز فى يوم الثانى عشر من مايو 1984 أى منذ أكثر من ثلاثين عاما ..



في صباح هذا اليوم كان عبد المجيد الدويل قد انتهي قد فرغ من تناول نصيبه من سندويتشات الفول والطعمية التي كانت أمامنا نحن الأربعة ..



(هو ، وثروت سرور ، ومجدي شرابية ، وأنا) قبل أن ينزل من مقر الحزب إلي عيادة الدكتور سينوت بمدينة دمنهور حيث كان من المقرر أن يراه قبل أن يعاود إلي مدينته الدلنجات حيث كان يخوض معركة انتخابات مجلس الشعب ......





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