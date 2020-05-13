الكاظمي والموقفان منه للثوار التشرينين - ضياء الشكرجي

2020/05/13 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي بعدما خرجت التظاهرات قبل ثلاثة أيام بتصعيد واضح ضد حكومة الكاظمي، وهي في أيامها القليلة الأولى، استوضحت الأمر من مصدر من ساحة التحرير، فكان تقريره المختصر كالآتي:المتظاهرون بخصوص التصعيد الأخير، منقسمون إلى ثلاث فئات:1. الفئة الأولى ضد التصعيد، ومع إعطاء مهلة للكاظمي، لاختبار مدى تحقيق لمطالب المتظاهرين.2. الفئة الثانية: مع التصعيد باعتبار حكومة الكاظمي جزءً من المنظومة المحاصصاتية الت ......





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