2020/05/13 | 12:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: 5 ترليون شهريا لتسديد المستحقات.. وتخفيض مخصصات الموظفين وارد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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