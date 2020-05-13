حيرة المتسولين في العراق وزيادة متوقعة مع الجائحة

2020/05/13 | 12:45 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

ألقت شرطة نجدة بغداد، القبض عل أكثر من 700 متسول في مناطق متفرقة من العاصمة منذ بداية شهر آيار الجاري أ...

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