مرور كربلاء: موقع السيطرة اللاسلكية ومراقبة الكاميرات سيمكننا من معالجة الاختناقات المرورية

2020/05/13 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت مديرية مرور كربلاء، الأربعاء، ان موقع السيطرة اللاسلكية ومراقبة الكاميرات الذي افتتح مؤخرا سيمكن من فك الاختناقات المرورية في الشوارع والساحات لاسيما في الزيارات المليونية.وقال مدير اعلام المديرية الرائد رياض الحمداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشروع السيطرة اللاسلكية ومراقبة الكاميرات سيمكن من السيطرة على الشوارع والطرقات والساحات وتحويل السير من المنطقة المزدحمة […]

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