2020/05/13 | 12:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين: حرارة ورياح نشطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين: حرارة ورياح نشطة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين: حرارة ورياح نشطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).