السليمانية تنشر احصائية للمتوفين بمرض القلب خلال الربع الاول من هذا العام

2020/05/13 | 12:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم الاربعاء ان 68 شخصا توفوا بمرض القلب خلال الربع الاول من عام 2020.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام زار 890 شخصا المستشفيات المتخصصة في السليمانية لإجراء فحوصات للقلب بينما تم اخضاع 3105 للعلاج.

واوضح البيان انه خلال المدة المذكورة تم اجراء 28 تدخلا جراحيا للقلب، و842 عملية قسطرة، و550 عملية بالون مع تسجيل 68 حالة وفاة بامراض القلب.

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