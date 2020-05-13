2020/05/13 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: السجن لشخص ’أساء إلى مقام النبي’ في نقاش على فيسبوك! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: السجن لشخص ’أساء إلى مقام النبي’ في نقاش على فيسبوك!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: السجن لشخص ’أساء إلى مقام النبي’ في نقاش على فيسبوك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).