2020/05/13 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفجير وإطلاق نار.. 7 جرحى بهجومين في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 13:17.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير وإطلاق نار.. 7 جرحى بهجومين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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