العيساوي : هناك العديد من الأبواب التي تستطيع من خلالها الحكومة تغطية العجز بالموازنة

2020/05/13 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو في اللجنة المالية النيابية، ابوابا عديدة، اعتبر انها من الممكن بحال استثمارها تغطية جزء كبير من العجز المفترض بالموازنة للعام الحالي.

وقال النائب فيصل العيساوي ان هناك العديد من الابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة تغطية العجز المفترض بالموازنة الاتحادية للعام الحالي، مبينا ان تقديرات العجز هي أربع تريليونات دينار شهريا ومن الممكن تغطية جزء كبير منها بحال كانت هناك إستراتيجية حقيقية للاستفادة من الواردات.

واضاف العيساوي، ان هناك تريليون دينار من الممكن استحصالها شهريا من جباية فواتير الكهرباء التجارية فقط، اضافة الى تريليوني دينار من المكن جبايتها من المنافذ الحدودية شهريا.

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