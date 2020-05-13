حملة وعي للحشد توزع 500 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في الديوانية

2020/05/13 | 13:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت حملة وعي للحشد الشعبي، الأربعاء، 500 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة في محافظة الديوانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه “تزامنا مع شهر رمضان الكريم تواصل فرق المتطوعين والحشد الشعبي مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة التي تضررت اعمالها بسب جائحة كورونا في الديوانية “، لافتا الى انه “تم توزيع 500 سلة غذائية

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