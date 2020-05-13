الأردن.. فيروس كورونا يواصل التسلل عبر الحدود

2020/05/13 | 13:19 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة قراءة في الصحف الأردنية والعراقية، أهم عناوين الصحف الأردنية :قرارات حكومية جديدة حول آليه الحظر في العيد، رئاسة الوزراء تعمم الدليل الارشادي للعودة للعمل، كورونا: يواصل التسلل عبر الحدود ويدخل الزرقاء، قطاع المواد الغذائية وفر مخزونا استراتيجيا من السلع خلال جائحة كورونا، وهبوط حاد لمؤشر بورصة عمان لليوم الثالث.

أهم عناوين الصحف العراقية: ساحات الاحتجاج تؤيد اعتقال عناصر من ميليشا "ثأر الله" المتهمة بكونها أكثر الجهات التي لاحقت المتظاهرين في البصرة، ترامب يهنيء الكاظمي ويحثه على تنفيذ مطالب الإصلاح وإجراء انتخابات مبكرة.

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