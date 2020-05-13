ألعاب الفيديو الرابح الأكبر في زمن حجر كورونا المنزلي

2020/05/13 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن يكون قطاع الألعاب الالكترونية المستفيد الأكبر من الحجر المرافق لجائحة كوفيد-19 مع تحقيق نتائج لافتة وتسجيل أرقام قياسية محتملة.فقد حققت مجموعتا “أكتيفيجين بليزرد” و”إلكترونيك آرتس” الأميركيتان العملاقتان في مجال ألعاب الفيديو، نتائج ممتازة منذ شهر يناير.حتى أن “أكتيفيجن” عدلت توقعاتها صعودا في خطوة نادرة في زمن الإجازات القسرية وعمليات الصرف الجماعي.[…]

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