2020/05/13 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني عن اصابة ٧ مواطنين باعتداءين ارهابيين في ديالى.وقال بيان للخلية ، ان عبوة ناسفة انفجرت في إحد الطرق الزراعية، ” بناحية جلولاء في محافظة ديالى ضمن قاطع الفرقة الخامسة” ، ما ادى الى جرح 4 مدنيين.واضاف ان اطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الارهابية، استهدف […]

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