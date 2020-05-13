مجلس القضاء: الحكم بحبس مدان أساء لمقام النبي محمد عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي

2020/05/13 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة جنح عفك في محافظة الديوانية حكماً بالحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد (ص).وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “‏المتهم قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي صل الله عليه واله وسلم وال بيته عليهم السلام […]

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