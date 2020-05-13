2020/05/13 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لأصحاب الشاحنات التجارية للمطالبة بفتح منفذ زرباطية الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لأصحاب الشاحنات التجارية للمطالبة بفتح منفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لأصحاب الشاحنات التجارية للمطالبة بفتح منفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).