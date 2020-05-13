2020/05/13 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس البسيط لمدة سنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد (ص)عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 13:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس البسيط لمدة سنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد (ص)عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس البسيط لمدة سنتين لمدان اساء لمقام النبي محمد (ص)عبر صفحات ‏التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).