“اليونسيف” تحذر من وفاة 6 آلاف طفل يوميا جراء مكافحة كورونا

2020/05/13 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت “اليونسيف” من أن مكافحة فيروس كورونا قد تكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة، مثل وفاة ستة آلاف طفل يوميا في الأشهر الستة المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.وجاء في بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة، “وفقا لأسوأ ثلاثة سيناريوهات وردت في دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، يمكن أن يموت ما […]

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