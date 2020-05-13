مع مصطفى أمين في سجنه - عبدالرزاق دحنون

2020/05/13 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون قال: كيف حالك مع مصطفى أمين.



قلت: صاحب جريدة أخبار اليوم.



قال: نعم، هو بعينه.



قلت: صحبتي جيدة معه وأكن له الاحترام والتقدير.



وقد جمعت في مكتبتي الإلكترونية جميع كتبه التي استطعت الوصول إليها.



قرأتها بشغف أكثر من مرة.



خاصة تلك الرسائل التي كان يُهرِّبها من سجنه.



وأنت لن تفهم الرجل إلا من خلال كتبه التي كتبها في سجون جمال عبد الناصر حيث أمضى تسع سنوات مسجوناً بتهمة -على الأغلب كاذبة- وهي تعامله مع ا ......





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