كيت ميدلتون تتألق بفستان منقّش في الحجر

2020/05/13 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتردد دوقة كامبرديج كيت ميدلتون في اختيار أجمل الإطلالات حتى في أوقات الحجر المنزلي.وهو ما ظهر مراراً في مقاطع الفيديو التي سجلت لها في لقاءات مختلفة.وكانت آخر الإطلالات تلك التي اعتمدتها خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج This Morning الذي يعرض على شاشة BBC.واختارت لهذه الغاية فستاناً من الحرير

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