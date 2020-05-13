مسيحي من محافظة نينوى يحصل على براءة اختراع من جامعة سانت ياكو في امريكا

2020/05/13 | 13:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل حصل المهندس أنطوان ماجد ابراهيم على براءة اختراع في معالجة الصور الرقمية من جامعة سانت ياكو في كاليفورنيا – امريكا.يقول انطون ماجد لـــ “ايزيدي 24” “فكرة الاختراع هي تقنية لمعالجة الصور وتغيير الضوء بالصورة حسب رغبة المستخدم.الصور في معظم الأوقات تكون عبارة عن أرقام في مصفوفة ثنائية الأبعاد …

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