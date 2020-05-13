2020/05/13 | 13:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: الحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد عبر "الفيسبوك" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: الحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد عبر "الفيسبوك") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: الحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد عبر "الفيسبوك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).