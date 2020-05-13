تسجيل 50 حالة وفاة وقرابة ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

2020/05/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء (13 ايار 2020)، تسجيل 50 حالة وفاة جديدة وقرابة ألفي إصابة ...





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