نائب عن سائرون بشأن مهلة الصدر: سنراقب خطوات الكاظمي وقراراته

2020/05/13 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (13 أيار 2020)، أن المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي لمراقبة القرارات والخطوات خلال مدة الـ 100.

وقال فاخر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المهلة جاءت من أجل الاطلاع على عمل واداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال هذه المدة، ومراقبة الخطوات والقرارات التي يتخذها، وهل هي صحيحة، ام انها سوف تكون وفق المحاصصة والسياسات القديمة، كما حصل في الحكومة السابقة".

وأضاف، أن "الكاظمي أمامه ملفات مهمة وساخنة عليه الاسراع بها، على رأسها الملف الخدمي، وكذلك الملف الامني، وملف العلاقات الدولية مع العراق، وضرورة ان تكون وفق التوازن".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، في وقت سابق، منح رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مهلة 100 يوم لمراقبة عمل حكومة الكاظمي، وإمكانية تحقيق ما وعدت به.

وصوت مجلس النواب، فجر الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.

وصوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- على 15 وزيراـ من أصل 22- فيما لم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" عقب منح أعضاء حكومته الثقة، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة..



سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

بغداد اليوم-متابعة

كشف مستشار وزير الموارد المائية في العراق، والناطق الرسمي باسم الوزارة عوني ذياب، اليوم الأربعاء (13 أيار 2020)، عن وضع العراق المائي لهذه السنة وإمكانية تأثير سد إليسو على المياه العراقية.

وقال ذياب في تصريح صحفي، إنه "

بغداد اليوم- خاص

حدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الاربعاء (13 أيار 2020)، الجهة التي يمكن لها اصدار قرار منع حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي من السفر.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس القضاء

بغداد اليوم- بغداد

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء (13 أيار 2020)، جهات صرف القروض التي تعتزم الحكومة طلبها من الداخل والخارج.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن صالح قوله، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان

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