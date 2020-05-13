مقتل طفل فلسطيني واصابة 4 شبان بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2020/05/13 | 13:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل طفل فلسطيني، وأصيب 4 شبان بجراح، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الطفل زيد فضل قيسية (15 عامًا) وإصابة ٤ شبان برصاص جنود العدو في مخيم الفوار.وأوضحت الوزارة، أن الطفل قيسية توفي جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس […]

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