2020/05/13 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تصدر هاشتاك #قيس_الشهم_عراقي يتصدر ترند العراق، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.ويشير الهاشتاك الى امين عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي يعد من ابرز قادة المقاومة الاسلامية التي سطرت البطولات، وكانت السبب الرئيس في جلاء قوات الاحتلال الامريكي، فضلا عن احد الاقطاب المهمة التي دحرت عصابات داعش الارهابية بعد ان […]

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