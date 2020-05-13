ريال مدريد يعقد صفقة برشلونة الدفاعية

2020/05/13 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، إن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام برشلونة في صفوف النيراتزوري.فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ميلان سكرينيار، المدافع السلوفاكي لإنتر، لفت أيضا انتباه مسؤولي البارسا بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية.لكن الصحيفة قالت إن انتقال سكرينيار إلى البلوجرانا “معقد نسبيًا”، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة

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