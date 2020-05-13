الأمن النيابية: مفاوضات حزيران يجب ان تنتهي بخروج الأميركان

2020/05/13 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي, الأربعاء, الفريق الحكومي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية في حزيران المقبل بانهاء وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقية.وقال عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التزام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج جميع القوات الأجنبية بما فيها […]

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