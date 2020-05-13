العبادي يدعو من لديه معلومات حول شبهات فساد بملف الترشيح لحقيبة وزارة النفط الى تقديمها

2020/05/13 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة البصرة اسعد العبادي، اي شخص لديه ملاحظات او معلومات حول شبهات فساد بملف الترشيح لحقيبة وزارة النفط الى تقديم ما لديه من ادلة للجهات المختصة دون القاء التهم جزافا.

وقال العبادي، إن هناك اتفاقا حصل مع رئيس الوزراء وبعد انتخاب الحكومة بان تكون حقيبة النفط من استحقاق محافظة البصرة، على اعتبار انها تمثل رئة العراق الاقتصادية وأكثر من ثمانين بالمئة من واردات الموازنة تأتي منها، مبينا ان الرأي كان بان يتم اختيار عدد من المرشحين من خلال تسليم السير الذاتية لهم الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا منهم.



لافتاً الى ان الحديث عن دفع اموال للحصول على حقيبة النفط، هو امر بعيد عن الواقع، على اعتبار ان هناك عدد كبير من الشخصيات الكفوءة التي قدمت سيرها الذاتية.

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