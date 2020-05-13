محافظ ديالى يعتزم طرح ملفات هامة في اول لقاء مرتقب مع الكاظمي

2020/05/13 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد يعتزم محافظ ديالى مثنى التميمي مناقشة ملفات هامة في لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .وقال التميمي في تصريح صحفي اليوم انه سيناقش مع رئيس الوزراء الكاظمي في لقاء مرتقب في بغداد ملفات هامة أبرزها تغيير مدراء الدوائر ممن امضوا 4 سنوات في مناصبهم .وتنفيذ مطالب المتظاهرين وسحب يد […]

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