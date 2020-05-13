عشرة ملايين دولار خسائر قضاء سياحي في اربيل بسبب كورونا

2020/05/13 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مسؤول سياحة قضاء رواندوز في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن خسائر بأكثر من عشرة ميلون دولار امريكي "حتى الان" بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، استهدفت بشكل مباشر المواقع السياحية.

وقال جيايي محمد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من ١٥٠٠ شخص أصبح عاطلا في القضاء بسبب عدم قدوم السياح نتيجة اجراءات منع تفشي فيروس كورونا"، مبينا ان الامر اثر ايضا على عمل "سيارات النقل والمحال التجارية".

واضاف حسن، أن "في ناحية ورتي التابعة للقضاء، ٦٠٠ سقيفة منتشرة في ٥٥ موقعا سياحيا"، لافتا الى أن "وارداتها في وقت السياحة ملايين الدنانير يومياً لكنها الان اصبحت خالية“.

وفي موقع بيخال السياحي المعروف، اشار حسن الى "وجود ٢٠٠ شخص يعملون فيه، موزعون على تسعة مطاعم، وستة موتيلات وفندق و٣٠ موقعا تجاريا"، موضحا أن "جميعها قد تعطلت".





وعن موقع "شنكل بانه" السياحي، بين حسن، أن فيه " ٧٠ عاملا موزعون على ١١٣ فيلا، وقاعة العاب ومطعم، وقاعة مناسبات والعاب خاصة"، موضحا أن "في جبل كوروك ١٣٦ مكان اقامة ومطاعم وتلفريك واماكن ترفيهية جميعها معطلة ايضا".

واكد المسؤول السياحي، أن "جميع العائدات المالية في تلك الاماكن صفر"، كاشفا ان "خسائر السياحة في القضاء على اقل تقدير بلغت اكثر من عشرة مليون دولار امريكي".

واغلقت المرافق السياحية بإقليم كوردستان بسبب انتشار فيروس كورونا، في وقت من المفترض ان تعج تلك الاماكن بالسياح العراقيين والاجانب للاحتفال بعيد "النوروز" الذي صادف هذا العام مع بدء تفشي الوباء في شهر آذار.

وبحسب تقارير رسمية، فأن قرار الإغلاق طال أكثر من ثلاثة آلاف مرفق سياحي في الاقليم، كما علقت جميع الرحلات الجوية الأمر الذي كبد كوردستان خسائر تقدر بنحو مليار دولار.

وتقول السلطات إن إيرادات الإقليم من السياحة تراجعت إلى الصفر مقارنة بنحو مليار دولار في العام الماضي، إذ زار الإقليم نحو ثلاثة ملايين سائح معظمهم من المحافظات العراقية بخاصة خلال موسمي الربيع والصيف.

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