لافروف: أميركا تستخدم كورونا لفرض رؤيتها للنظام العالمي

2020/05/13 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن واشنطن مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة.وقال لافروف خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: “يجدر القول، إنه حتى في حالة الوباء، لا يتوقف […]

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