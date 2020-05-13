2020/05/13 | 13:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف محافظة الديوانية، عن أصدار حكمًا بالحبس البسيط لمدة ‏سنتين على "ملحد" أساء لمقام النبي محمد عبر ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

قال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ببيان صدر في 13 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن" المتهم قام بالإساءة إلى ‏مقام النبي (ص) على شبكة التواصل ‏الاجتماعي (فيسبوك) أثناء إحدى النقاشات"، مبينًا أن "المدان قام بالتهجم ‏على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة".‏

أضاف أنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحدًا".



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أشار إلى أن "المحكمة وجدت أن بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وآل ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5 من قانون ‏العقوبات".‏

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