مصرف الرافدين يعلن عن قروض للموظفين: إضغطوا هنا فقط

2020/05/13 | 13:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن قروض بقيمة 25 مليون دينار إلى الموظفين عبر منصة إلكترونية.

دعا المصرف الموظفين إلى التقديم على السلف الجديدة

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المنصة الإلكترونية أطلقت للموظفين الراغبين بالحصول على سلفة 25 مليون دينار".

وأضاف، أن بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط: اضغط هنا.

كما أكد، "استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية للحصول على السلف".

وأعلن مصرف الرافدين، الاثنين، إنجاز رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 11 آيار/مايو، إن "المصرف استنفر إمكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، واستخدم تقنياته الإلكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الإلكترونية".

واضاف البيان، أن "المصرف دعا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم إلى التوجه إلى أقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية"، مؤكدًا إنجاز ملف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

وأعلن مصرف الرافدين، الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر أيار/مايو.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 10 آيار/مايو، أن فروعه بدأت "بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن "بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يتواجدون فيه".

وأعلنت هيئة التقاعد العامة، في وقت سابق اليوم، البدء بدفع راتب المتقاعدين، بعد أزمة توقفها إثر قرار صدر من الحكومة السابقة.

وزار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، صباح الأحد، هيئة التقاعد الوطنية، للإشراف على إطلاق رواتب المتقاعدين، وفق مقطع مصور اطلع عليه "الترا عراق".





وأكد مصرف الرافدين، السبت، استمرار بعض الدوائر بمخالفة التعليمات في ما يتعلق بصرف الرواتب.

وذكر المصرف في بيان، 9 آيار/مايو، أن "هناك دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات".

ودعا المصرف، تلك الدوائر إلى "استلام رواتبها إلكترونيا وعن طريق الماستر كارد"، مشيرًا إلى أن "التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد أن يكون صرف الرواتب إلكترونيًا وليس يدويًا".

وحث مصرف الرافدين، الجمعة، بعض دوائر الدولة على تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني والابتعاد عن دفع الرواتب يدويًا.

ووذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 8 آيار/مايو، أن "المصرف يدعو من مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفي دوائرهم والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب عن طريقها إلكترونيًا".

وأضاف البيان، أن "على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد، خصوصًا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب".

وتصاعد مستوى القلق حول رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤخرًا، بعد أن ختمت حكومة عادل عبد المهدي مشوارها بقرار يقضي بإيقاف كافة نشاطات التمويل من قبل وزارة المالية، بانتظار قرار جديد من قبل حكومة الكاظمي.

ويؤكد خبراء ومسؤولون، أن الحكومة ستواجه صعوبة بالغة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر القليلة القادمة، في ظل خيارات محدودة لدفع قيمة الرواتب التي تقدر بأكثر من 7 مليارات دورلار شهريًا.

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