برشلونة يرفض إعادة أموال تذاكر 85 ألف مشجع بالرغم من التوجه لإقامة مباريات بلا جمهور

2020/05/13 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية اسبانية، رفض نادى برشلونة الإسباني إعادة أموال تذاكر المباريات لجماهيره.ووفقاً لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني قرر عدم إعادة أموال تذاكر المشتركين من جماهير البارسا، أو على الأقل يمكن أن يطلب منهم التنازل عن جزء من المال الذى يجب على النادي إعادته، كونهم لن يُشاهدوا المباريات […]

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