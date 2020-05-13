 آرسنال يتخذ قراراً بشأن لاعب ريال مدريد

2020/05/13 | 13:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتخذ نادي آرسنال الإنجليزي قرارًا بشان اللاعب داني سيبايوس، والذي يتواجد حاليًا في ملعب الإمارات على سبيل الإعارة من صفوف فريق ريال مدريد.وذكرت شبكة “El Confidencial” الإسبانية أن “آرسنال استقر على قرار بشأن مستقبل داني سيبايوس”.وأفادت أن “آرسنال لا ينوي استعارة خدمات سيبايوس لمدة موسم ثانِ، كذلك لا يوجد بند في اتفاقه […]

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