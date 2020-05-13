وزير العمل: دراسة شاملة لتوسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية

2020/05/13 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء دراسة شاملة وسريعة لتوسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي.وذكر الركابي في بيان تلقته وكالة صدى، أن الدراسة ستشمل مناقشة متطلبات توسيع قاعدة المشمولين بشكل يحقق شمول المستحقين الفعليين وفقا

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