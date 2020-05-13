إصابة 7 مواطنين باعتداءات إرهابية في ديالى

2020/05/13 | 13:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إصابة سبعة مواطنين باعتداءات إرهابية في محافظة ديالى.وذكر بيان للخلية وتلقته وكالة صدى، أن “عبوة ناسفة انفجرت في إحدى الطرق الزراعية، بناحية جلولاء في محافظة ديالى ضمن قاطع الفرقة الخامسة”، مشيرا الى أن “الانفجار أسفر عن جرح 4 مدنيين”.وأضاف البيان، أن “عصابات داعش الإرهابية استهدفت المدنيين في

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