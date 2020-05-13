أسعار النفط تتراجع مجددا

2020/05/13 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام، مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ما زالت ترتفع.ووفقا لوكالة “رويترز” انخفض خام برنت 40 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 29.58 دولار للبرميل بحلول […]

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