تراجع اسعار الدولار والذهب قبيل الخطاب المرتقب

2020/05/13 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجعت أسعار الذهب، والدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك قبل الخطاب المنتظر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وأفاد موقع “مباشر” أن انخفاض سعر الذهب سببه ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، حول القضايا الاقتصادية الحالية ووضع معدلات الفائدة المستقبلية، وأيضا مع تزايد […]

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