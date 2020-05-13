بلدية ذي قار تكشف لـ”العهد نيوز” عن آلية توزيع الاراضي السكنية لمستحقيها

2020/05/13 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أكد دائرة بلديات ذي قار، اليوم الأربعاء بأنها تدرس خطة توزيع قطع الأراضي على مستحقيها في عموم المحافظة.وقال إعلام الدائرة، لـ”العهد نيوز”، بأن “الدائرة ومسؤولي أقسامها قد عقدوا إجتماعا موسعا لدراسة الخطة المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي في المؤسسات الفرعية التابعة للبلديات في عموم المحافظة”.وأوضح إعلام الدائرة، بأنه “تم […]

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