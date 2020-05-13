الانبار تعلن افتتاح مستشفى الحجر الصحي للمصابين بمرض كورونا  

2020/05/13 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ،الاربعاء، عن افتتاح المستشفى المخصص للمصابين بمرض كورونا غربي الانبار .وقال العاني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ومدير دائرة صحة المحافظة خضير خلف شلال وعدد من المسؤولين حضروا مراسيم افتتاح مستشفى الحجر الصحي الكرفاني في منطقة الـ 7 […]

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