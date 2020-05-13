فايروس كورونا، هل جمع الناس ام فرقهم؟ العنف الاسري والمشاكل الاجتماعية في تصاعد خطير

2020/05/13 | 14:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل ما زال العنف الأسري والعنف ضدّ المرأة ظاهرتان تعكسان العديد من التداعيات على المجتمع العراقي بصورة عامة، وإزداد حالات العنف الأسري في الفترة الأخيرة “فترة فايروس كورونا”، حيث تعطّلت الحياة خلال حظر التجوال ممّا أدى إلى ظهور ضغوط نفسية عند الرجال والنساء بصورة عامة، وظهرت نتائج الضغوط النفسية التي يتم …

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