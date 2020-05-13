إجراءات جديدة من “تويتر” ضد الأخبار المضللة

2020/05/13 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه فرض إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأخبار المضللة بشأن جائحة “كوفيد-19”.وذكر الموقع أنه وضع علامات وتحذيرات على بعض المنشورات التي تحتوي على معلومات محل جدل أو مضللة حول جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأوضح الموقع في مدونة نشرها أن العلامات والرسائل التحذيرية تهدف إلى […]

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