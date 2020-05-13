المرور تكشف أعداد مخالفي ’’الفردي والزوجي’’ وتؤكد: سنناشد خلية الأزمة والداخلية لإلغائه

2020/05/13 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

نفت مديرية المرور العامة، الأربعاء (13 ايار 2020)، تهاون مفارزها في تطبيق قرار الفردي والزوجي لحركة ...





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