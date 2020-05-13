نائب يدعو ممثلي البصرة في البرلمان لمنح حق ترشيح وزير النفط إلى المتظاهرين

2020/05/13 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، الأربعاء، ممثلي البصرة في البرلمان لمنح حق ترشيح وزير النفط،...





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