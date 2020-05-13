الدراجي يكشف عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد بحجة استيراد مواد لمكافحة كورونا

2020/05/13 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف الوزير الاسبق والنائب الحالي محمد صاحب الدراجي، الاربعاء، عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد بحجة استيراد مواد في مدة انتشار فيروس كورونا في البلاد

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